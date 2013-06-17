Россия 15 июля разместит евробонды на 7 млрд долл. - предельный объем займов на 2013 год

Россия 15 июля может разместить суверенные евробонды на 7 млрд долл., сообщает «Газета.Ru».

Это - предельный объем внешних заимствований, заложенный в бюджете РФ на текущий год.

Стратегия, предложенная организаторами размещения, предполагает, что книга заявок на евробонды России может быть открыта 8 июля. Тем не менее организаторы не видят необходимости в проведении масштабного road show. Минфину предлагается провести всего две встречи с ключевыми инвесторами в Нью-Йорке и Лондоне между 8 и 15 июля.

«Министерству стоит как можно быстрее начать подготовку документов и проведение внутренних процедур с тем, чтобы быть готовым к выполнению транзакции в середине июля. Подготовив документы заранее, министерство получит пространство для маневра, что очень важно в условиях волатильности рынка и учитывая риски ухудшения глобальных макроэкономических условий», - говорится в документах организаторов.