WIG-Ukraine на прошлой неделе вырос на 0,4%

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил прошлую неделю 0,42% плюсом, закрывшись ниже максимальных значений последних пяти сессий при разнонаправленных результатах основных индикаторов польского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс закончил торги на уровне 566,78 пунктов на фоне 0,4% минуса "голубых фишек" и 0,13% плюса индикатора широкого рынка.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, в который также входят компании из Украины, потерял на прошлой неделе 2,5%.

Из входящих в WIG-Ukraine 11 компаний к пятнице подорожали 7 во главе с KSG Agro, который увеличил капитализацию на 38%.

В числе лидеров оказались также IMC и Milkiland, прибавившие 15% и почти 9% соответственно.

Остальные подорожавшие компании поднялись в пределах 1-3,5%.

Лидером падения оказался KDM Shipping, который ранее в июне провел дополнительное частное размещение своих бумаг. В конце прошлой недели акции компании стоили на 11% дешевле, чем в начале.

Крупнейшая по капитализации украинская компания на Варшавской бирже Kernel подешевела на более чем 5% на фоне 9% минуса производителя аккумуляторов Westa и около 2% производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union.

Как сообщал УНИАН, первую неделю июня WIG-Ukraine закончил 2,4% плюсом после роста на 1% за май.

В апреле индекс потерял 13%, достигнув исторического минимума на уровне 486,76 пункта.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первый квартал т.г. украинский индикатор потерял почти 4%.

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