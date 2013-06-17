Польская TFI PZU увеличила долю в KDM Shipping до 8,6%

Варшава. Польский инвестиционный фонд TFI PZU увеличил свою долю в украинской судоходной компании KDM Shipping до 8,58% с 4,7%, которыми фонд владел ранее.

Согласно сообщению KDM Shipping, которым располагает УНИАН, TFI PZU увеличил количество бумаг до 797750 тыс. шт. с 342,750 тыс.

Как сообщал УНИАН, ранее KDM Shipping провела частное размещение 2 млн акций, за которые компании удалось привлечь около 18,5 млн долл.

В результате транзакции доли главных акционеров Константина Молодковца и Дениса Молодковца сократились до 54,9% и 8,1%, соответственно, а доля free float выросла до 37,1%.

Справка УНИАН. Занимающаяся главным образом грузовыми перевозками судами типа "река-море" KDM Shipping дебютировала на Варшавской фондовой бирже в августе прошлого года, продав на рынке 11% своих бумаг за около 7 млн долл.