Ефремов предлагает рассмотреть за один день все законопроекты о векселях

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предлагает парламенту рассмотреть все законопроекты относительно векселей в один день - 18 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

По словам Ефремова, была создана группа, в которую могли войти все желающие народные депутаты и работать с правительством относительно вексельных законопроектов. “Эта группа отработала, и внесла еще один законопроект”, - сказал он.

Председатель фракции ПР отметил, что этот законопроект содержит определение процентной ставки по векселям, порядок погашения векселей. “Как нам кажется, это может представлять интерес для бизнеса”, - сказал Ефремов.

По словам Ефремова, есть три законопроекта относительно финансовых векселей. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования процедуры финансовых векселей в повестке дня стоит на вторник, 18 июня, а законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования процедуры финансовых векселей планируют к рассмотрению в четверг.

Как заметил Ефремов, третий законопроект № 2290-а, нужно еще зарегистрировать и рассмотреть.

По его словам, если бы профильный комитет смог рассмотреть этот законопроект во вторник, тогда можно было бы его включить в повестку дня на вторник.

В то же время законопроект относительно векселей, который стоит на четверг, Ефремов предлагает перенести на вторник, и таким образом все три законопроекта рассмотреть во вторник во второй половине дня.

Кроме того, Ефремов попросил включить в повестку дня на текущую неделю законопроект № 2229 относительно внесения изменений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, 14 мая ВР не приняла законопроект о введении финансовых векселей. Законопроектом предусматривалось предоставить право правительству возмещать НДС и погашать кредиторскую задолженность векселями.

В тот же день ВР приняла в первом чтении изменения к Налоговому кодексу относительно совершенствования процедуры финансовых векселей.