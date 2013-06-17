Банк «Русский Стандарт» завершил первичное размещение облигаций на 100 млн грн

«Банк «Русский Стандарт» завершил первичное размещение трехлетних процентных облигаций серии «D» на общую сумму 100 млн грн, сообщил андеррайтер выпуска инвестиционная компания Dragon Capital.

Обращение облигаций серии «D» на вторичном рынке должно начнется уже в конце июня, говорится в пресс-релизе.

Привлеченные средства будут направлены банком на финансирование программы кредитования физических лиц в Украине, говорится в сообщении.

«По итогам пяти месяцев этого года мы значительно увеличили кредитный портфель и клиентскую базу. Учитывая масштабы нашего бизнеса, на данный момент нашим основным источником фондирования являются депозиты, но размещение облигаций для нас - важный элемент диверсификации ресурсной базы. Более того, мы рассматриваем облигации не только как фондирование, но и как часть нашей стратегии укрепления отношений с инвесторами и реализации сделок на рынках капитала», - цитирует пресс-служба председателя правления «Банка «Русский Стандарт» Игоря Дорошенко.

Согласно сообщению, купонная ставка на первый-четвертый купонные периоды составляет 20%, выплата купона осуществляется ежеквартально. Проспект эмиссии предусматривает возможность досрочного предъявления облигаций к выкупу эмитентом через 12 и 24 месяца со дня начала размещения.

Обеспечением по данному выпуску облигаций является гарантия материнского банка - ЗАО «Банк Русский Стандарт» (г. Москва, Российская Федерация), который занимает ведущие позиции на рынке потребительского кредитования в России.

Как сообщал УНИАН, «Банк «Русский Стандарт» зарегистрировал выпуск облигаций двумя сериями (серия «D» и серия «Е») общим объемом 200 млн. грн. Начало размещения облигаций серии Е планируется 20 июня этого года.

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 2,73 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,3 млрд грн, обязательства - 2,55 млрд грн, средства клиентов - 917,94 млн грн, собственный капитал - 177,94 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 15,03 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».