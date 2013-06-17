Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 на торгах 17 июня снизился на 0,52% - до 862,71 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода (-1,35%), "Донбассэнерго" (-1,25%), Алчевского мектомбината (-1,15%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 1,7 млн грн при общем объеме торгов в 3,9 млн грн.

В то же время на мировых рынках наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 на торгах в понедельник повысился на 0,58%, немецкий DAX повысился на 1,15%. Российский индекс французский MICEX повысился на 1,38% - до 1299,61 пункта.