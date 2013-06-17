«Укрлендфарминг» увеличит уставный капитал компании «Райз» на 9,2 млрд грн
Сельскохозяйственная компания «Райз» (г.Киев), подконтрольная крупнейшему украинскому агрохолдингу «Укрлендфарминг», намерена увеличить уставный капитал на 9,2 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций, говорится в сообщении компании.
Соответствующее решение было принято на собрании акционеров 14 июня.
Для увеличения уставного капитала предусматривается закрытое размещение акций допэмиссии по цене 0,09 грн/шт. Размещение акций будет осуществляться в 2 этапа: с 29 июля по 16 августа и с 19 по 23 августа текущего года.
При этом в сообщении отмечается, что допэмиссия может привести к уменьшению пакета акций «Укрлендфарминга», который сегодня составляет 99,72%.
Полученные от эмиссии средства будут направлены на расширение деятельности «Райза».
В настоящий момент уставный капитал компании «Райз» составляет 91,4 млн грн.
Справка УНИАН. Компания «Райз» создана в 1992 году. «Райз» является национальным дистрибьютором семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, сельскохозяйственной техники и запчастей, семян, минеральных и специальных удобрений.
В июне 2011 года «Укрлендфарминг» приобрел 99% акций «Компании «Райз».
В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.