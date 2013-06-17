Индекс Украинской биржи повысился, индекс ПФТС остался без изменений

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 17 июня, повысился на 0,56% – до 872,07 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 26,6 млн грн, на срочном рынке – 16,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали» (+1,61%) и «Укрсоцбанка» (+1,50%).

Индекс ПФТС по итогам торгов остался без изменений на уровне закрытия торгов в пятницу, 14 июня, – 307 пунктов. Общий объем торгов на ПФТС составил 796 млн грн.