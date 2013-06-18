Украинский фондовый рынок в понедельник был настроен позитивно - эксперт

На украинском фондовом рынке в понедельник, 17 июня, возобладали позитивные настроения, несмотря на преобладающие распродажи в начале торговой сессии.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, "росту индикатора способствовала внешняя конъюнктура: в преддверии заседания ФРС инвесторы на зарубежных площадках предпочли покупки. Накануне МВФ понизил прогноз роста американской экономики в 2014 году и дал рекомендации о продолжении программы QE. Инвесторы надеются, что представители Федрезерва примут на заметку советы валютного фонда, и уже на предстоящем заседании ряды сторонников проведения мягкой монетарной политики пополнятся. Результаты заседания глава ФРС Бен Бернанке озвучит в среду уже после закрытия отечественных торгов".

Лаврик отметила, что во вторник повышенный интерес представляют данные по инфляции в США. Хотя новым ориентиром для принятия решения о сроках QE3 стал уровень безработицы, индекс потребительских цен продолжает играть ключевую роль в политики Федрезерва. Накануне были опубликованы данные по ценам производителей. Рост показателя превысил прогнозы аналитиков и составил 0,5% в месячном исчислении. Рост издержек, как ожидается, должен отразиться и на ценах в потребительском сегменте.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 17 июня, повысился на 0,56% – до 872,07 пункта. Общий объем торгов составил 43,4 млн грн.

Индекс ПФТС остался без изменений на уровне закрытия торгов в пятницу, 14 июня, – 307 пунктов. Общий объем торгов составил 796 млн грн.