Польский пенсионный фонд ING увеличил свою долю в KDM Shipping

Варшава. Польский пенсионный фонд ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE SA) увеличил свою долю в украинской судоходной компании KDM Shipping до 11,39% акций с 4,52%, которыми он владел ранее.

Об этом KDM Shipping сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, ING PTE SA, который приобрел дополнительный пакет акций украинской компании в ходе частного размещения в начале июня, теперь владеет 1,059 млн акций по сравнению с 330 тыс. ранее.

Компания сообщила, что купила акции KDM Shipping в рамках инвестиционной деятельности входящего в него Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("Добровольный пенсионный фонд"), не исключив возможности в ближайший год увеличить или уменьшить свой пакет в зависимости от рыночной ситуации и результатов работы украинской компании.

Как сообщал УНИАН, 17 июня компания KDM Shipping сообщила об увеличении доли в ее капитале польского инвестиционного фонда TFI PZU с 4,7% до 8,6%.

Справка УНИАН. Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в августе прошлого года KDM Shipping в июне этого года провела частное доразмещение своих 2 млн акций, за которые ей удалось привлечь около 18,5 млн долл.

В результате транзакции free-float компании вырос с 11% до 37%, а доля главного акционера и гендиректора компании Константина Молодковца снизилась с 69% до 55%.

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