Европейские акции растут в ожидании итогов совещания Федеральной резервной системы

Европейские рынки акций растут в ожидании итогов двухдневного совещания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

В 14:27 по киевскому времени, панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,06 %, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,04 %. Немецкий индекс DAX прибавил 0,02 %, британский FTSE 100 - 0,82 %, а французский CAC-40 снизился на 0,06 %.

Комитет по работе на открытых рынках ФРС выпустит заявление по итогам совещания в среду, после чего глава центробанка Бен Бернанке проведет пресс-конференцию. Большинство опрошенных Рейтер экономистов предполагают, что ФРС сократит объем скупки облигаций к концу года, а некоторые считают, что это произойдет в сентябре.

"До объявления решения ФРС возможна волатильность, хотя мы ожидаем, что объем сделок будет небольшим и рынок будет полон слухов о том, что скажет Бернанке", - сказал трейдер Sanlam Securities Марк Уорд.