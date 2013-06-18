Индекс Украинской биржи повысился на 0,05%, индекс ПФТС - на 0,68%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 июня, повысился на 0,05% – до 872,48 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22 млн грн, из них на фондовом рынке – 15 млн грн, на срочном рынке – 7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (+5,68%), «Укрсоцбанка» (+3,55%), снижения - акции Авдеевского коксохима (-2,73%) и "Азовстали" (-2,06%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,68% – до 309,07 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 448,8 млн грн.