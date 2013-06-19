ФГИУ выставит на Восточно-Европейской фондовой бирже 5% «Сумыхимпрома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит 11 июля на Восточно-Европейской фондовой бирже 5% «Сумыхимпрома», сообщают «Ведомости приватизации» от 19 июня т.г. Стартовая цена пакета составит 21,734 млн грн. Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. 100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства. 11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

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