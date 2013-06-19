ФГИУ включил в перечень объектов приватизации в 2013 году семь угольных предприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 г. региональным отделением ФГИУ в Донецкой области, семь угольных предприятий, сообщают «Ведомости приватизации» от 19 июня т.г.

В частности, в перечень включены отдельные подразделения «Шахтоуправления им. 17 Партсъезда» и «Шахтоуправления «Волынское», структурные подразделения «Шахты им. Ленина», «Шахта Калинина», «Шахта им. Румянцева», «Шахта им. Гаевого», а также техническая единица «Шахта «Зоря».

Напомним, 29 мая в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже «ИННЭКС» уже были реализованы госпакеты акций пяти угольных обогатительных фабрик - 24,87% акций «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» (реализационная цена - 24,5 млн грн), 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» (реализационная цена - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» (7,8 млн грн) и 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн.