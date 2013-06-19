Группа «Юнигран» планирует провести IPO на Варшавской фондовой бирже

Группа компаний «Юнигран», крупнейший производитель гранитного щебня в Украине, рассматривает возможность проведения IPO на Варшавской фондовой бирже в среднесрочной перспективе.

Об этом УНИАН сообщил президент «Юнигран» Игорь Наумец.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на польском фондовом рынке, а также ряд предшествовавших скандалов, затронувших деятельность некоторых украинских компаний, акции которых уже котируются на Варшавской фондовой бирже, в среднесрочной перспективе «Юнигран» по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO в Варшаве.

«Мы надеемся, что уровень оптимизма польских инвесторов рано или поздно поднимется и отдельные отечественные компании смогут сломать все стереотипы и вновь открыть путь Украине к такому интересному источнику инвестиционных ресурсов, как польский фондовый рынок, а инвесторам из Польши - заработать на активном и качественном росте таких компаний», - отметил Наумец. При этом он уточнил, что «аппетит к риску» у инвесторов на польском фондовом рынке сейчас на очень низком уровне и общая конъюнктура является неблагоприятной для проведения IPO, но, тем не менее, польский рынок сохраняет высокий уровень ликвидности и является по-прежнему одним из оптимальных для размещения средних по размеру компаний в нашем регионе.

Наумец подчеркнул, что сформировавшийся в последнее время стереотип о «низком качестве эмитентов из Украины в связи со слабыми макроэкономическими перспективами, низкой культурой отчетности и отношений с инвесторами, неадекватными системами корпоративного управления и т. д. также не добавляет оптимизма», однако все эти причины являются индивидуальными.

«Несколько не очень успешных примеров, как это ни досадно, бросают тень на все украинские компании на Варшавской бирже. А ведь многие компании, ведущие бизнес в Украине, демонстрируют очень неплохие показатели», - отметил бизнесмен.

Как пример он привел тот факт, что за 2012 год группа «Юнигран» увеличила продажи на 15%, продемонстрировав при этом достаточно высокие показатели прибыльности, увеличив клиентскую базу и расширив продажи на новые рынки. По его словам, дальнейшие планы «Юнигран» связаны с ростом объемов выпуска продукции, дальнейшим техническим переоснащением, внедрением новейших технологий, развитием смежных видов бизнеса и экспансией на новые рынки.

При этом президент группы компаний отметил, что на сегодняшний день «Юнигран» воплощает в жизнь свою инвестиционную программу с использованием собственных ресурсов, а также ведет переговоры с рядом международных финансовых организаций в части привлечения долгосрочных инвестиций.

Справка УНИАН. Компания «Юнигран» основана 30 декабря 1996 года. На украинском строительном рынке компания «Юнигран» является лидером по производству и поставкам гранитного щебня. Она производит самый разнообразный ассортимент продукции для дорожников, строителей, кровельщиков и ландшафтных дизайнеров.

В 1998 году фирма вышла на международный рынок, заключив контракты с Россией, Польшей и Литвой.

Для обеспечения клиентов продукцией, «Юнигран» приобрел более 300 собственных вагонов. Ежегодно компания перевозит более 6,5 млн тонн груза. Для клиентов, не имеющих собственных подъездных путей, налажена доставка грузов автотранспортом. Для этих целей было приобретено 50 большегрузных автомобилей «Volvo» грузоподъемностью от 25 до 45 тонн.