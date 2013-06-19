Global Spirits приобрела Полтавский ЛВЗ

Компания Oxford AMG-77 Limited (Кипр), аффилированная с крупным алкогольным холдингом Global Spirits, приобрела 96,34% или 28,904 тыс. простых именных акций ЧАО "Полтавский ликеро-водочный завод", говорится в официальном сообщении предприятия.

В мае компания Oxford AMG-77 Limited заявила о намерении купить 96,35% акций Полтавского ЛВЗ.

Справка УНИАН. В ассортименте Полтавского ЛВЗ более 150 видов спиртных напитков, при этом, завод выпускает около 60 видов продукции в сувенирной и фарфоровой таре. Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн дал/год. 2012 год завод закончил с убытком 0,393 млн грн.

Ранее крупнейшим акционером предприятия был член наблюдательного совета Леонид Некрасов – 49,99%.

Global Spirits — один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине. В состав холдинга входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия). Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.