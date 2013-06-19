Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 19 июня, снизился на 0,12% – до 871,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 84 млн грн, из них на фондовом рынке – 77,6 млн грн, на срочном рынке – 6,4 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (-1,74%), лидерами повышения - акции "Укрсоцбанка" (+1,19%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,33% – до 310,11 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 518,3 млн грн.