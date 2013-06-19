Фонд госимущества в декабре выставит на продажу «Одесса-» и «Сумыоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом от 12 июня утвердил единый план-график продажи в 2013 году объектов групп В, Г на конкурсах и биржевых торгах. Согласно графику, в декабре планируется выставить на биржах по 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в августе планируется выставить на биржах по 5% «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», в сентябре - 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго».

В августе также планируется объявить приватизационный конкурс по продаже 60,77% акций ОАО «Донбассэнерго», в сентябре - по продаже 60,8% акций Макеевского метзавода, 55,77% акций Северодонецкого приборостроительного завода, 51,03% акций Полтавского завода газоразрядных ламп, 50,9% «Тернопольоблэнерго», 75% «Волыньоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго». В октябре ФГИУ также планирует выставить на продажу 90,8% акций «Азовкабель », в ноябре - 50% акций «Луганских аккумуляторов», в декабре - 25% акций ПАО «Черниговский завод радиоприборов». В пресс-службе также отметили, что согласно приватизационному законодательству, условия продажи пакетов акций этих и ряда других компаний, включенных в график, требуют согласования Кабинетом Министров Украины, для чего ФГИУ проводится соответствующая работа.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 г. региональным отделением ФГИУ в Донецкой области, семь угольных предприятий: отдельные подразделения «Шахтоуправления им. 17 Партсъезда» и «Шахтоуправления «Волынское», структурные подразделения «Шахты им. Ленина», «Шахта Калинина», «Шахта им. Румянцева», «Шахта им. Гаевого», а также техническая единица «Шахта «Зоря».