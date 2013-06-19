Игроки фондовых рынков ожидают выступления главы ФРС Бернанке - эксперт

Игроки фондовых рынков в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке заняли выжидательную позицию.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она отметила, что торги на Украинской бирже в среду, 19 июня, проходили вблизи уровней предыдущего закрытия. Среди представителей индексной корзины отсутствовал единый тренд. Наибольшие потери понесли акции" Укрнафты" (-1,74%) и Енакиевского метзавода (-1,06%). Неплохой рост показали бумаги "Укрсоцбанка" (+1,19%).

По словам Лаврик, мировые биржи сегодня также не показывали ярко выраженной динамики. Мнения инвесторов относительно предстоящих результатов заседания Федрезерва разделились.

"Слишком высока неопределенность в отношении заявлений Бернанке. Уже ни для кого не секрет, что в ФРС активно обсуждается вопрос сворачивания QE и последствия этого для американской экономики. Игрокам нужна конкретизация относительно сроков ожидаемого сокращения объема выкупа активов. Многие эксперты сходятся во мнении, что это произойдет в начале осени", - объяснила аналитик.

Полагаем, что Бернанке так и не скажет ничего нового, однако попытается успокоить инвесторов общими фразами. Реакция на речь главы регулятора традиционно нервная. Напомним, что решение по ставкам FOMC и выступление Бернанке состоится в 21:00 по киевскому времени.