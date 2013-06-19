Фонд госимущества продаст Одесский припортовый завод и "Турбоатом"

Фонд государственного имущества Украины в декабре текущего года объявит приватизационные конкурсы по продаже 99,567% госпакета акций Одесского припортового завода и 75,224% акций "Турбоатома".

Об этом говорится в едином плане-графике продажи в 2013 году объектов групп В, Г, утвержденном приказом ФГИУ от 12 июня и размещенном на сайте ведомства.

В июне ФГИУ планирует объявить приватизационные конкурсы по продаже 92,75% акций "Сумыхимпрома" и 93,055% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

Напомним, Фонд госимущества в соответствии с планом-графиком продажи в 2013 году планирует в августе объявить приватизационный конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго», в сентябре - по продаже 60,8% акций Макеевского метзавода, 55,77% акций Северодонецкого приборостроительного завода, 51,03% акций Полтавского завода газоразрядных ламп, 50,9% «Тернопольоблэнерго», 75% «Волыньоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго». В октябре ФГИУ планирует выставить на продажу 90,8% акций «Азовкабель», в ноябре - 50% акций «Луганских аккумуляторов», в декабре - 25% акций Черниговского завода радиоприборов.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в августе планируется выставить на биржах по 5% «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», в сентябре - 46% акций «Черкассыоблэнерго», в декабре - по 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Компания «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.