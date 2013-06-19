Вступили в силу два решения о регистрации изменений уставного капитала

Два решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), касающиеся регистрации при изменениях размера уставного капитала вступили в силу на этой неделе, сообщили УНИАН в Ассоциации украинских фондовых торговцев (АУФТ).

Как отметили в АУФТ, 18 июня вступил в силу порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала публичных или частных акционерных обществ. Действие данного порядка распространяется на публичные и частные акционерные общества (кроме институтов совместного инвестирования), осуществляющие увеличение или уменьшение уставного капитала. В частности, в данном порядке идет речь о регистрации выпусков акций, проспекта эмиссии акций, изменений в проспект эмиссии акций при изменении размера уставного капитала акционерного общества. Акционерное общество имеет право увеличивать уставный капитал после регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций.

Еще одно решение НКЦБФР, вступившее в силу на этой неделе - изменения в порядке регистрации выпуска акций при изменении размера уставного капитала акционерного общества. Решением предусматривается, что для регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций при частном размещении дополнительных акций акционерному обществу не нужно подавать в регистрирующий орган (НКЦБФР, ее центральный аппарат или территориальный орган) заверенные подписью руководителя и печатью АО копии опубликованного в официальном печатном издании уведомления акционеров о возможности реализации их преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии.