«Альфа-Банк» привлечет 600 млн грн в результате размещения облигаций

«Альфа-Банк» привлечет 600 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий К и L.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в рамках эмиссии банк намерен с 8 июля 2013 года по 3 июля 2014 года разместить 300 тыс. именных процентных облигаций серии К со сроком обращения до 1 июля 2018 года, ежегодной офертой и ставкой купона на первый-второй купоны 18% годовых. Также эмитент с 9 сентября 2013 года по 4 сентября 2014 года намерен разместить 300 тыс. именных процентных облигаций серии L со сроком обращения до 2 сентября 2018 года, полугодовой офертой и ставкой купона 16,5% годовых. Начисление и выплата процентного дохода будет осуществляться ежеквартально. Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитного и инвестиционного портфелей.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 27,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 18,69 млрд грн, обязательства – 23,83 млрд грн, средства клиентов – 15,93 млрд грн, собственный капитал – 4,13 млрд грн, уставный капитал – 4,64 млрд грн. В первом квартале банк получил прибыль в размере 4,84 млн грн.

Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».