На открытии Московской биржи рубль обновил рекордные минимумы
09:25, 20 июня 2013Фондовый рынок
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На открытии Московской биржи рубль обновил минимумы.
Так, курс к евро составил 43,39 рубля - максимум с октября 2011 года.
Курс к доллару достиг 32,73 рубля - максимум с лета 2012 года, передает «Газета.Ru».
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