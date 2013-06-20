ФРС США может свернуть программу скупки облигаций на фоне снижения рисков для экономики

Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке ожидает, что американский центробанк замедлит темпы скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции в середине 2014 года, сообщает Reuters.

Комментарии Бернанке вызвали резкое снижение фондового рынка США, рост доллара и способствовали скачку доходности американских гособлигаций до 15-месячного максимума.

ФРС ожидает, что умеренный рост экономики приведет к улучшению ситуации на рынке труда, в то время как риски для экономики снизятся, сказал Бернанке на пресс-конференции после двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Он также сказал, что члены комитета ожидают ускорения инфляции по направлению к долгосрочному ориентиру ФРС на уровне 2% в годовом исчислении.

"В настоящее время комитет считает уместным снизить ежемесячные темпы скупки в текущем году, и если последующие данные будут оставаться в рамках наших нынешних ожиданий в отношении экономики, мы продолжим постепенно сокращать темпы скупки в течение первой половины следующего года, завершив скупку где-то в его середине", - сказал глава ФРС. По итогам завершившегося в среду заседания ФРС сохранила темпы скупки облигаций на уровне 85 милрд долл. в месяц из-за безработицы, остающейся на высоком уровне.

В то же время, комитет представил более оптимистичный прогноз в отношении экономических рисков по сравнению с оценкой, сделанной на предыдущем заседании в мае. "Комитет считает, что понижательные риски для экономики и рынка труда уменьшились с прошлой осени", - говорится в заявлении ФРС.

Трейдеры услышали в словах Бернанке ясное указание на сокращение скупки облигаций, призванной удешевить долгосрочные кредиты и стимулировать экономику. За 4,5 года агрессивных экономических стимулов ФРС увеличила свой баланс более чем в три раза до 3,3 трлн долл. за счет скупки облигаций.

ФРС повторила в среду, что не намерена повышать процентные ставки, находящиеся около нуля с декабря 2008 года, до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 6,5 % или ниже, а прогноз инфляции не будет превышать 2,5% в год. На пресс-конференции Бернанке сказал, что достижение безработицей ориентира будет лишь сигналом для рассмотрения вопроса о повышении ставок, а не поводом их повысить. В настоящее время 14 из 19 членов комитета ФРС считают, что повышение ставок будет уместным лишь в 2015 году.