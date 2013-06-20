«Мироновский хлебопродукт» может провести допэмиссию для покупки активов в Евросоюзе

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) не исключает возможности дополнительной эмиссии для покупки активов в Европейском союзе.

Об этом в интервью УНИАН рассказал председатель правления и крупнейший акционер холдинга Юрий Косюк.

«Гипотетически можем рассматривать … расчет за приобретение перед прежними собственниками новыми акциями. Это – допэмиссия, поэтому «старые» собственники остаются внутри компании», - сказал Косюк.

При этом он отметил, что в ближайшее время компания не рассматривает возможность выпуска новых еврооблигаций или вторичного размещения акций. По его словам, средств, привлеченных «МХП» от выпуска евробондов с погашением в 2020 году, компании хватит не менее чем на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, МХП рассматривает возможность приобретения мясоперерабатывающих предприятий в Европейском союзе.

МХП в марте 2013 года выпустил 7-летние евробонды на 750 млн долл. с купоном 8,25%. Тогда компания сообщила, что 386 млн долл. из указанной суммы будет направлено на рефинансирование ранее выпущенных 5-летних бондов с купоном 10,25% на сумму 350 млн долл. Остаток суммы будет направлен на финансирование остальных долговых обязательств компании.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBITDA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBITDA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании к началу 2013 года составлял 280 тыс. гектаров.