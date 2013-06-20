Бернанке спровоцировал снижение на мировых фондовых рынках - эксперт

Выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке 19 июня, в ходе которого он рассказал о перспективах сворачивания программ стимулирования американской экономики, спровоцировало снижение на мировых фондовых рынках.

Об этом говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслава Орлюка, которым располагает УНИАН.

"Двух-трех фраз главы ФРС оказалось достаточно, чтобы быть воспринятыми как призыв к распродажам", - отметил он. Хотя в целом, по мнению Орлюка, итоги заседания можно трактовать как вполне позитивные. По его словам, как и ожидалось, ФРС продолжит закупку долговых бумаг в прежних объемах, а расширение экономической активности и некоторое улучшение ситуации на рынке труда не является достаточным основанием для сокращения программы количественного смягчения.

"Похоже, что для рынков наступает некоторая определенность и ясность. Однако, несмотря на это, вчера мы увидели долгожданную фиксацию прибыли на заокеанских биржах", - отметил Орлюк. По его информации, по итогу торговой сессии основные биржевые индикаторы в США понизились более чем на 1%. Сегодня американские фьючерсы теряют еще больше и торгуются с понижением в пределах 0,5%.

Не лучше ситуация и на основных биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где торги сегодня утром проходят с явным преимуществом продавцов. Японский рынок закончил торговый день понижением основного индикатора на 1,74%, остальные региональные индексы теряют еще больше.

Эксперт также отметил, что на торгах 20 июня не следует также ожидать роста котировок украинских акций. В то же время, по его словам, потенциал снижения индексных бумаг также ограничен.

Напомним, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке 19 июня заявил, что американский центробанк замедлит темпы скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции к середине 2014 года.