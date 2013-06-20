Азиатские фондовые рынки значительно снизились в связи с заявлением Бернанке

Азиатские фондовые рынки снизились в четверг в связи с заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) относительно сокращения объемов скупки облигаций в этом году и снижения производственной активности Китая, сообщает Reuters.

Японский индекс Nikkei снизился на 1,7 % с отмеченного в среду недельного максимума.

"Слабость рынка показывает, что решение ФРС объявить о прекращении стимулов было преждевременным", - сказал старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масару Хамасаки.

Южнокорейский индекс Korea Composite Stock Price Index снизился на 2 процента до минимального уровня почти за 11 месяцев.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 2,9 % до минимального уровня с сентября 2012 года, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, упал на 3,3 процента. Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite потерял 2,8 % до минимальной отметки с декабря.

Напомним, председатель ФРС Бен Бернанке ожидает, что американский центробанк замедлит темп скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции в середине 2014 года.

Производственная активность Китая в июне также снизилась до минимума девяти месяцев.