Котировки акций горнодобывающих компаний в мире за 4 месяца упали на 20%

Котировки акций горнодобывающих компаний в мире за 4 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба компании PricewaterhouseCoopers (PwC) со ссылкой на последний аналитический обзор.

«На протяжении последнего десятилетия компании горнодобывающей отрасли демонстрировали лучшие результаты, чем по рынку в целом, однако в последнее время эта тенденция изменилась. По итогам 2012 года котировки акций горнодобывающих компаний продемонстрировали лишь незначительное снижение, но уже в первые четыре месяца 2013 года падение составило порядка 20%», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, по данным обзора горнодобывающей промышленности, в отрасли наблюдается кризис доверия со стороны инвесторов, которые ставят под сомнение способность компаний контролировать расходы и увеличивать доходность на капитал, а также опасаются резкого обвала цен на сырьевые товары.

«Уровень общей рыночной капитализации 40 крупнейших горнодобывающих компаний, несмотря на волатильность цен в течение года, остался по итогам 2012 года практически неизменным (1,2 триллиона долларов), за исключением золотодобывающих компаний. Так, рыночная капитализация золотодобывающих компаний, вошедших в список 40 крупнейших представителей горнодобывающей отрасли, за 2012 год снизилась примерно на 29 миллиардов долларов США, а в последующие четыре месяца 2013 года, после массовой продажи акций в апреле – еще на 58 миллиардов долларов США, вслед за наибольшим с 1980-х годов падением цены на золото (в процентном отношении) в течение одной торговой сессии», - отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что хотя долгосрочные прогнозы по уровню спроса пока остаются неизменными, восстановление доверия инвесторов будет зависеть от мер, предпринимаемых компаниями отрасли в ответ на увеличение расходов, их реакции на волатильность цен, способности новых руководителей выполнять поставленные задачи, а также преодоления других сложностей – в частности, проблемы ресурсного национализма.

В частности, впервые из 40 крупнейших компаний горнодобывающей отрасли более половины представлены компаниями с нетрадиционных рынков. Важнейшим рынком для горнодобывающей промышленности остается Китай.

«Несмотря на замедление темпов роста экономики этой страны (Китая - УНИАН), они сохраняются за счет обширного рынка потребления. Следовательно, прогнозируемый уровень спроса на сырьевые товары по-прежнему остается удовлетворительным», - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что среди мер, направленных компаниями отрасли на восстановление доверия участников рынка, отмечено сокращение капитальных инвестиций, повышение целевых показателей доходности и продажа непрофильных активов.

«На сегодняшний день повсеместно наблюдается переход от модели наращивания рыночной капитализации исключительно за счет увеличения объемов производства к модели повышения рентабельности существующих мощностей путем повышения их производительности и эффективности, показатели которых за последние годы значительно снизились», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в текущем месяце правительство Украины подписало меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса.

После подписания премьер-министр сообщил, что по условиям меморандума предприятия ГМК не должны устанавливать цены на металл на внутреннем рынке выше экспортных.

Ранее, 11 февраля 2013 года, Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы по отработке вопросов предоставления государственной поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК).

Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому основной ее задачей будет проведение анализа и изучение вопросов предоставления господдержки предприятиям ГМК, рассмотрение и изучение проблемных вопросов, связанных с их деятельностью, а также подготовка рекомендаций по определению путей, механизмов и способов их решения.

Справка УНИАН. В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чугуна – на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

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