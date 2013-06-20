Минфин привлек в бюджет 1,165 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 20 июня

Министерство финансов Украины в четверг, 20 июня, привлекло в государственный бюджет 1,165 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил все пять поданных заявок инвесторов на приобретение гособлигаций сроком обращения 132 дня с доходностью 7,75%.

Размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как прокомментировал УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, поскольку на предыдущем плановом аукционе во вторник, 18 июня, ряд покупателей получили в собственность существенный объём таких же облигаций, как и на проведенном сегодня аукционе, говорить об исключительной «рыночности» сегодняшнего размещения нельзя. В то же время, аналитик не исключает наличие рыночного спроса на размещенные облигации.

«Вполне вероятно, что накануне месячных налоговых платежей, которые в большинстве своём придутся на следующую неделю, у Минфина возник некоторый кассовый разрыв, который и пришлось покрывать с использованием внеплановых размещений», - пояснил аналитик необходимость проведения внепланового аукциона. По его словам, именно краткосрочная потребность в средствах стала причиной объявления размещения именно краткосрочных облигаций. «Кроме того, данное размещение могло проходить без поддержки Нацбанка, а банки, принявшие участие в размещении, могли не располагать более длинными средствами для покупки других инструментов», - добавил Котович.

Как сообщал УНИАН, Минфин 18 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 476,545 млн грн, 11 июня - 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще один аукцион - 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 20 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 225,760 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 83,685 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 72,792 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 48,536 млрд грн.

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