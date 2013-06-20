«ТАСкомбанк» начал первичную продажу пятилетних облигаций на 100 млн грн

«ТАСкомбанк» в четверг приступил к первичной продаже пятилетних процентных облигаций серии D на 100 млн грн по номиналу, планируя направить привлеченные средства на увеличение кредитного портфеля и операции с ценными бумагами.

Об этом УНИАН сообщила представитель агента размещения займа – инвесткомпании Concorde Capital.

Первоначально эмитент планировал начать первичную продажу этих облигаций 27 мая.

«ТАСкомбанк» в рамках этой серии D планирует выпустить 100 тыс. штук именных процентных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Первичное размещение долговых бумаг проводится на бирже ПФТС.

Процентная ставка на 1-2-й процентные периоды установлена в размере 18% годовых.

Условия выпуска предусматривают полугодовую оферту.

Погашение облигаций состоится 21-22 мая 2018 года.

«Начало работы на публичных рынках капитала поможет банку в реализации поставленных целей, и мы ожидаем, что уже в этом году банк войдет в третью группу банков по классификации НБУ», - прокомментировал начало первичного размещения облигаций «ТАСкомбанка» директор по инвестициям Concorde Capital Андрей Герус.

«Судя по таким темпам развития и показателям банка, мы предполагаем, что его облигации будут интересными для инвесторов. При размещении будет предлагаться две опции – инвестировать в облигации до ноября 2013 года или до мая 2014 года, что позволит охватить более широкий круг потенциальных покупателей и сделать бумагу более ликвидной», - добавил Герус.

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк “Бизнес Стандарт", Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 2,593 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,949 млрд грн, обязательства – 2,257 млрд грн, средства клиентов – 1,982 млрд грн, собственный капитал – 336,148 млн грн, уставный капитал – 220 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 36,131 млн грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы “ТАС”.

В настоящее время в обращении находятся облигации банка серий В и С общим объемом 200 млн грн.