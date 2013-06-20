Индекс Украинской биржи 20 июня снизился на 1,47%, индекс ПФТС - на 0,12%
18:25, 20 июня 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 июня, снизился на 1,47% – до 858,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,3 млн грн, на срочном рынке – 8,7 млн грн.
Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (-3,03%), «Центрэнерго» (-2,52%) и "Укрсоцбанка" (-1,88%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,12% – до 309,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 620,8 млн грн.
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