Индекс Украинской биржи 20 июня снизился на 1,47%, индекс ПФТС - на 0,12%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 20 июня, снизился на 1,47% – до 858,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,3 млн грн, на срочном рынке – 8,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (-3,03%), «Центрэнерго» (-2,52%) и "Укрсоцбанка" (-1,88%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,12% – до 309,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 620,8 млн грн.