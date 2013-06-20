Фонд госимущества до конца года выставит на биржах еще около 80 объектов
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца 2013 года планирует выставить на биржевых торгах еще около 80 объектов, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.
Всего, по информацию пресс-службы, в текущем году на биржевые торги планируется выставить около 170 объектов, по состоянию на 20 июня на биржевые торги было выставлено 88 объектов.
Как отметили в пресс-службе, с начала года поступления от биржевых торгов выросли до 143,2 млн грн, что на 25 млн грн больше поступлений от биржевых торгов за весь 2012 год.
Напомним, в 2013 году на биржевые торги планируется выставить, в частности, по 5% акций «Харьков-», «Хмельницк-» и «Николаевоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго », а также 22% акций «Коростышевгаза» и пр.