В Раде зарегистрирован законопроект о возврате в госсобственность «Криворожстали»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении в госсобственность одного из крупнейших металлургических комбинатов в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" («Криворожсталь»).

Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады Украины.

Инициаторами данного законопроекта, зарегистрированного 20 июня, выступили лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко и народный депутат, член КПУ Сергей Баландин.

Как сообщал УНИАН, компания «АрселорМиттал Кривой Рог» готова противостоять попыткам подвергнуть сомнению право собственности на предприятие, что связано с иском промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" (ИМС), ранее подконтрольного бизнесменам Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку, к Фонду госимущества Украины (ФГИУ).

В юридической фирме «Бейкер и Макензи», которая представляет интересы компании «АрселорМиттал Кривой Рог», обеспокоены таким развитием ситуации и уже изучают все правовые последствия данного дела. Юрист компании отметил, что само начало процесса заставляет заподозрить, что это все не случайно.

При этом финансово-промышленная группа СКМ, 100% акций которой принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявила, что не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 году по продаже 93,02% акций "Криворожстали", победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС).

При этом Хозяйственный суд Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску ИМС, который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Справка УНИАН. В июне 2004 года 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз”, участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 года компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена составила 24,2 млрд грн (стартовая – 10 млрд грн).

В 2005 году консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 году приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

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