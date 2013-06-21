Стоимость покупки UMH group может составлять 500 млн долл. - консультант сделки

Стоимость сделки по покупке компанией ВЕТЭК, возглавляемой бизнесменом Сергеем Курченко, одного из крупных игроков на украинском рынке - UMH group может составлять около 500 млн долл. Об этом в интервью УНИАН сообщил генеральный директор выступившей консультантом по данной сделке инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Цена была где-то примерно до 500 млн долл.", - сказал он.

По информации гендиректора Concorde Capital, новый собственник медиа-холдинга не планирует как минимум до марта 2014 г. осуществлять каких-либо изменений в составе высшего менеджмента холдинга, в частности освобождать с занимаемого поста президента UMH group Бориса Ложкина. По мнению Мазепы, это может свидетельствовать о планах нового собственника развивать UMH group, в первую очередь, как перспективный бизнес-проект.

Напомним, возглавляемая бизнесменом Сергеем Курченко компания ВЕТЭК подписала соглашение с группой компаний UMH Group о покупке 98% акций медиа-холдинга. Планируется, что сделка будет завершена в первом квартале 2014 года.

До окончательного закрытия сделки управленческий состав медиа-холдинга остается неизменным. 98% акций компании переданы на хранение эскроу-агенту (одной из авторитетных юридических компаний Великобритании).

Ранее UMH group заявляла о необходимости привлечения инвестиций. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой на мировых биржевых площадках совет директоров UMH group отказался от намерения проводить IPO и после консультаций с компанией Concorde Capital принял рекомендации работать с частными инвестициями.

Справка УНИАН.UMH Group управляет в Украине портфелем из более 50 брендов с лидирующими позициями на рынках Интернета, радио и прессы. В России входит в десятку крупнейших игроков издательского рынка. По оценке «РБК.Рейтинги», UMH Group входит в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства. В 42 офисах компании в России и Украине работает около 4000 сотрудников.

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), возглавляемая Курченко - крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.