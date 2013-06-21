НКЦБФР разработала порядок аннулирования выкупленных акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла проект решения "Об утверждении Порядка аннулирования выкупленных акционерным обществом акций без изменения размера уставного капитала", сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, проектом данного нормативно-правового акта устанавливается механизм аннулирования выкупленных акционерным обществом акций и повышения номинальной стоимости остальных акций без изменения размера уставного капитала. Кроме того, документом определяются сроки и порядок регистрации Комиссией выпуска акций новой номинальной стоимости, а также перечень документов, которые подаются регулятору для регистрации выпуска акций

Как отметили в НКЦБФР, данный документ был разработан с целью реализации нормы Закона Украины «Об акционерных обществах», которым предусмотрено, что акционерное общество в порядке, установленном комиссией, имеет право аннулировать выкупленные им акции и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную стоимость остальных акций, не изменяя при этом размер уставного капитала.