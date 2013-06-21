Нидерландская компания увеличила долю в Milkiland до 5%

Варшава. Зарегистрированная в Нидерландах компания R-Assets Cooperatief U.A. увеличила свою долю в одном из крупнейших в Украине производителей молочных изделий - компании Milkiland до 5,001% с 4,8% ранее.

Согласно сообщению Milkiland, которым располагает УНИАН, нидерландская фирма в результате проведенных в начале этой недели транзакций увеличила свой пакет до 1,562 млн акций с 1,5 млн.

Milkiland также сообщил, что в начале этой недели 62,8 тыс. акций компании (или около 0,2%) приобрело близкое к члену правления компании Вячеславу Рекову лицо. Акции приобретены по цене 12,2 злотого за штуку (1USD=3,25PLN).

Бумаги дебютировавшей на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года компании Milkiland в прошлом месяце достигли своего исторического минимума в 10 злотых за штуку, что более чем 3,5 раза меньше цены закрытия первого дня торгов и в 5 раз меньше максимального значения, достигнутого в начале 2011 года.

С начала текущего года бумаги компании подешевели на более чем 20%, закрывшись на торгах в четверг, 20 июня, на уровне 11,55 злотого за штуку.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале т.г. Milkiland сократил чистую прибыль почти вдвое до около 1 млн евро на фоне 5% роста выручки до более чем 70 млн евро.

В прошлом году компания сократила чистую прибыль на 8% до 13,6 млн евро на фоне 3% увеличения выручки до рекордных 287 млн евро.

Справка УНИАН. Основанный в 1994 году Milkiland владеет 13 заводами (в том числе двумя в России и одним в Польше), на которых производит главным образом твердые сыры, масло и цельномолочные продукты, обеспечивающие ему около 90% выручки.

По последним данным, 73,52% акций компании принадлежат нидерландской 1 Inc. Cooperatief U.A., которую контролируют основатель Milkiland Анатолий Юркевич и Ольга Юркевич.

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