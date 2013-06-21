Украинский фондовый рынок в пятницу снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 21 июня, снизился на 0,34% – до 855,73 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,8 млн грн, на срочном рынке – 5,8 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Авдеевского коксохима (-1,82%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,78% – до 307,31 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 468,5 млн грн.