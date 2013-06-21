Фондовые рынки провели сессию пятницы без выраженной динамики - эксперт

Выраженная динамика на фондовых рынках в пятницу, 21 июня, отсутствовала, сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Так, отметила она, "начав сессию с покупок, под занавес торгов участники европейских торгов предпочли выход из бумаг. Значимая статистика сегодня не публиковалась, новые инвестиционные идеи также отсутствовали, поэтому торговый день прошел довольно скучно".

По словам Лаврик, большую часть торговой сессии пятницы индекс Украинской биржи провел вблизи уровней вчерашнего закрытия. По итогам дня сводный биржевой индикатор опустился на 0,34%, до 855,73 пункта.

По мнению аналитика, на следующей неделе инвесторы продолжат спекулировать на тему сворачивания QE3, что окажет давление на рынки акций. Кроме того, в фокусе игроков окажется целый блок макроэкономической статистики, среди которой наиболее интересной представляется информация об окончательном ВВП США за 1-й квартал. Согласно пересмотренной оценке, в январе-марте рост американской экономики ускорился до 2,4%. Публикуемый показатель будет в рамках ожиданий, полагает Лаврик.

Она отметила, что в понедельник фондовые биржи Украины будут закрыты в связи с праздником. "В любом случае первый торговый день предстоящей недели обещает быть скучным ввиду скудного новостного фона. Публикация значимой статистики ожидается со вторника", - сказала аналитик.