Биржи Европы корректируются вверх

Европейские фондовые индексы, открыв торги понедельника в минусе, демонстрируют преимущественно коррекционный рост после снижения на прошедшей недели, связанного с заявления главы ФРС США о готовности регулятора в случае необходимости сократить объем программы QEIII позже в текущем году, свидетельствуют данные бирж, передает "Прайм".

По состоянию на 11.33 мск немецкий DAX 30 вырос на 0,20% и составил 7804,46 пункта. Французский CAC 40 уменьшился на 0,02% - до 3657,50 пункта. Лондонский FTSE 100 повысился на 0,11% и составил 6122,74 пункта. По итогам торгов пятницы общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 опустился до минимальной за текущий год отметки.

"Если настроения на рынке не изменятся на текущей неделе, мы, вероятно, зафиксируем первый в 2013 году месяц снижения европейских индексов. Вероятность сокращения объемов стимулирования показала, насколько хрупким был недавний рост биржевых индексов, и, вероятно, пройдет какое-то время, прежде чем рынки займут те уровни, на которых они должны находиться", - прогнозирует рыночный аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон, слова которого цитирует агентство Bloomberg.

В то же время ограничивают рост индексов обновленные прогнозы аналитиков Goldman Sachs, согласно которым, по итогам текущего года рост ВВП Китая составит 7,4% против ожидаемого ранее 7,8%. Решение связано с опасениями относительно замедления темпов восстановления экономического роста в КНР на фоне слабых макроэкономических показателей и рисков, связанных с нехваткой наличности.