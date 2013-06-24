Акционеры Astarta утвердили программу выкупа 0,5 млн акций

Варшава . Акцинеры крупнейшего в Украине производителя сахара агрохолдинга Astarta на своей собрании в пятницу, 21 июня, утвердили программу выкупа 0,5 млн или 2% акций компании.

Согласно сообщению Astarta, которым располагает УНИАН, акционеры поручили правлению выкупить акции на открытом рынке в течении 18 месяцев по цене до 125 злотых (1USD=3,3PLN).

Собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды из полученной в прошлой году прибыли в размере 41,1 млн евро, утвердило все прошлогодние отчеты, а также уполномочило Сергея Контирука руководить компанией в случае, когда этого не может делать правление.

Кроме того, акционеры решили начать переговоры с компаниями Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PwC, в результате которых намерены выбрать себе аудитора на 2013 год.

Акционеры также уполномочили правление выпустить до 10% акций компании нынешнего капитала, ограничить или анулировать существующие права первоочередного их выкупа в течении года.

Cогласно сообщению Astartа, это решение стало единственным принятым на собрании не единогласно: против проголосовали представители польского частного пенсионного фонда ING OFE, которые владеют 5,36% акций компании.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами Astarta являются основатель и гендиректор компании Виктор Иванчик, который контролирует 36,99% акций через Albacon Ventures Limited, а также глава совета директоров компании Валерий Коротков ( 25,99% через Aluxes Holding Limited).

На закрытии в пятницу, 21 июня, бумаги Astartа стоили 61,5 злотых, что на 18% больше, чем на начало текущего года.

С момента дебюта на Варшавской бирже в 2006 году к последнему закрытии бумаги компании подорожали в почти 3,5 раза, достигнув максимальной исторической цены в начале 2011 года в 106 злотых.