На Шанхайской бирже - массовая распродажа активов и обвал котировок

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вновь снизился более чем на 5%, остановившись у отметки 1868,68 пункта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на MarketWatch.

На фондовых площадках Китая наблюдается массовая распродажа активов и обвал котировок.

Более чем на 7% обесценились активы, связанные с судостроением, особыми экономическими зонами, производством цемента, угольной отраслью.

Напомним, 24 июня фондовые торги в Китае завершились сильнейшим снижением котировок почти за 4 года - с августа 2009 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,3%, переступив порог "психологической комфортности" в 2000 пунктов и составив 1963,24 пункта на фоне ожидаемого завершения программы стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы США.

Кроме того, на фоне заявления главы ФРС США Бена Бернанке 24 июня рухнул японский Nikkei на 1,66%.

В целом внешний фон достаточно негативный.