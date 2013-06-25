WIG Ukraine на прошлой неделе потерял почти 8%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил прошлую неделю снижением на 7,94%, закрывшись на минимальных значениях торгов последних пяти сессий на уровне 521,79 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции компаний из Украины дешевели на фоне падения основных индикаторов польского рынка, которые потеряли в пределах 7-10%.

Самое большое падение зафиксировал индекс "голубых фишек", в который входит украинский Kernel и бумаги которого на конец прошлой недели достигли минимальной цены с начала 2010 года - 41,5 злотого за штуку. За неделю акции крупнейшего в Украине экспортера подсолнечного масла и крупного экспортера зерновых подешевели более чем на 10%.

Среди входящих в украинский индекс 11 компаний подорожал только реализовавший в текущем месяце дополнительное частное размещение своих акций KDM Shipping - почти на 5%.

Бумаги угледобытчика Sadovaya Group закрылись на том же уровне, а акции остальных компаний из Украины подешевели на 1-11,5%. Среди лидеров падения оказались Coal Energy, Agroton, Milkiland (по -8%), IMC и Astarta (по -7%).

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил предыдущую неделю повышением на 0,4% после 2,4% роста за первую неделю месяца и 1% минуса за весь май.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа начала рассчитывать индекс WIG Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс потерял 13%, достигнув нового исторического минимального значения на уровне 486,76 пункта.