НКЦБФР одобрила проекты решений о размещении украинских бумаг за границей

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проекты решений, касающиеся процедуры выдачи разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, а также урегулировала механизм обслуживания операций с ними.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Соответствующие проекты решений «Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины» и «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными бумагами украинских эмитентов, размещенными и находящимися в обращении за пределами Украины» были приняты на заседании НКЦБФР 20 июня т.г.

Принятый регулятором Порядок определяет механизм выдачи разрешения на размещение и обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины, перечень документов, предоставляемых компаниями в Комиссию, и регламентирует требования регулятора к данным участников рынка.

"Документ регулирует вопросы размещения ценных бумаг украинских компаний за пределами Украины, и мы надеемся, что выход отечественных компаний на иностранные фондовые площадки даст им возможность эффективно привлекать дополнительные финансовые ресурсы", - отметила директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов Алла Папаика.

Второй одобренный комиссией документ относительно обслуживания операций с ценными бумагами, размещенными и находящимися в обращении за пределами Украины, устанавливает требования к обслуживанию обращения ценных бумаг на счетах в ценных бумагах. В частности, условия проведения депозитарными учреждениями административных операций дополнены нормой об условиях открытия Национальным депозитарием Украины (НДУ) счета на имя иностранного депозитарного учреждения. Устанавливается также перечень документов, которые должно представить иностранное депозитарное учреждение для открытия счета в ценных бумагах в НДУ и пр.

В ближайшее время оба документа будут направлены в Министерство юстиции Украины для прохождения процедуры государственной регистрации.