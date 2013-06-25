Украинский рынок акций спокоен на нейтральном внешнем фоне - эксперт

Украинский рынок акций 25 июня открылся на нейтральном внешнем фоне, сообщил УНИАН руководитель направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслав Орлюк.

"Специфика украинского рынка позволяет спокойно и без паники воспринимать происходящее на мировых биржах в последние дни", - сказал он.

Как отметил Орлюк, по итогам вчерашней достаточно волатильной торговой сессии основные американские индексы закрылись на отрицательной территории. Dow Jones понизился на 0,94%, индекс широкого рынка S&P500 и Nasdaq Composite потеряли 1,21% и 1,09% соответственно. При этом внутридневные минимумы были намного больше, и во второй половине дня наблюдалось некоторое восстановление котировок.

По словам Орлюка, сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы торгуются выше вчерашнего закрытия и прибавляют 0,2%.

Как отметили в Dragon Capital, китайский фондовый рынок потерял более 2%, гонконгский индекс, напротив, прибавил 0,5%, японский индекс Nikkei закончил торговую сессию с понижением на 1,22%. Российский фондовый рынок вчера оказал достойное сопротивления негативу мировых площадок, проторговавшись большую часть дня в «боковике», а сегодня начал торговую сессию с повышения основных биржевых индикаторов на 0,5% в попытке реализовать потенциал роста.

"Сегодня обращаем внимание на публикацию большого блока макроэкономической статистики во второй половине дня и отмечаем, что значительное улучшение экономической ситуации в США по-прежнему воспринимается инвесторами как весомый аргумент в пользу сворачивания программ стимулирования, а потому выходящие статистические данные, вероятно, будут восприниматься по принципу "чем лучше - тем хуже", - отметил Орлюк.