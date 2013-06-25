Набсовет Полтавского ликеро-водочного завода возглавила близкая к Global Spirits компания

Главой наблюдательного совета Полтавского ликеро-водочного завода назначена компания Oxford AMG-77 Limited (Кипр), аффилированная с крупным алкогольным холдингом Global Spirits, говорится в сообщении завода.

Согласно сообщению, кипрская компания назначена на пост главы набсовета сроком на 3 года.

Кроме того, новыми членами набсовета стали Сергей Черняк и Евгений Рапинчук, ранее входившие в состав топ-менеждмента компаний «УДК» и «ТД Мегаполис» (официальный дистрибьютор продукции Global Spirits).

Главой правления Полтавского ЛВЗ вместо Олега Човгана сроком на 5 лет назначена Ольга Клягина. До этого Клягина работала начальником службы в «УДК», менеджером отдела контроля качества в «Имидж Холдинге». Членами правления на аналогичный срок назначены Сергей Шевченко и Виталий Васильев.

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно о покупке 96,34% акций Полтавского ЛВЗ компанией Oxford AMG-77 Limited.

Мощность Полтавского ЛВЗ составляет 1,4 млн дал в год.

В его ассортименте более 150 видов спиртных напитков, при этом завод выпускает около 60 видов продукции в сувенирной и фарфоровой таре.

2012 год завод закончил с убытком 0,393 млн грн.

Ранее крупнейшим акционером предприятия был член наблюдательного совета Леонид Некрасов – 49,99%.

Global Spirits — один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине. В состав холдинга входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия). Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.