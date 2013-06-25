«Банк Русский Стандарт» привлек 100 млн грн от размещения облигаций

«Банк Русский Стандарт» привлек 100 млн грн в результате успешного размещения именных процентных облигаций серии D, сообщил эмитент на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, облигации выпущены сроком обращения 3 года, ставка купона на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 20% с ежеквартальной выплатой. Условия выпуска предусматривают возможность оферты через 12 и 24 месяца с начала размещения. Выпуск обеспечен гарантией российского материнского банка, андеррайтером выступила компания Dragon Capital.

Также сообщается, что привлеченные средства эмитент намерен направить на кредитование физических лиц в Украине. «На данный момент нашим основным источником фондирования являются депозиты, но размещение облигаций для нас — важный элемент диверсификации ресурсной базы. Более того, мы рассматриваем облигации не только как фондирование, но и как часть нашей стратегии укрепления отношений с инвесторами и реализации сделок на рынках капитала», - приводятся в сообщении слова председателя правления банка Игоря Дорошенко.

Как говорится в сообщении, управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Dragon Capital Брайан Бест положительно оценивает результаты размещения. «Мы считаем, что данное размещение стало одной из немногих действительно рыночных сделок на рынке гривневых облигаций за последнее время», - приводятся в сообщении его слова.

По мнению Беста, в результате размещения удалось привлечь средства иностранных инвесторов, что подтверждает восстановление интереса инвесторов к украинским заемщикам.

Также сообщается, что обращение размещенных облигаций на вторичном рынке начнется уже в конце июня текущего года.

Как сообщал УНИАН, «Банк Русский Стандарт» намерен привлечь 200 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий D и E (по 100 тыс. штук в каждой серии).

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 3,222 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,564 млрд грн, обязательства - 2,936 млрд грн, средства клиентов - 1,511 млрд грн, собственный капитал - 286,044 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн.

В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 7,156 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».