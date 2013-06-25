Минфин привлек в госбюджет 1,039 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 25 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 25 июня, привлекло в государственный бюджет 1,039 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 327,809 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и 711,242 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

Как сообщил Минфин, по результатам проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,039 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах согласно Бюджетному кодексу Украины и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 20 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 1,165 млрд грн, 18 июня - 476,545 млн грн, 11 июня - 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 25 июня 2013 годаы объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 226,875 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 84,546 млрд грн, нерезидентов - 5,331 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 25 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 74,440 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,458 млрд грн.