Индекс Украинской биржи повысился на 0,36%, индекс ПФТС снизился на 0,13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 25 июня, повысился на 0,36% – до 858,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 36,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,3 млн грн, на срочном рынке – 8,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (+2,69%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,13% – до 306,92 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 481,8 млн грн.