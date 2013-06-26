Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила положение о регистрации регламента институтов совместного инвестирования (ИСИ) и ведении их единого государственного реестра, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, положение устанавливает порядок регистрации отчета о результатах частного размещения акций корпоративных инвестиционных фондов, регламента институтов совместного инвестирования, внесения изменений в него, выдачи свидетельства о внесении сведений об ИСИ в реестр, дубликатов вышеуказанных документов, а также порядок продления срока деятельности срочных ИСИ.

В комиссии считают, что данный регуляторный акт будет способствовать уточнению процедуры и совершенствованию порядка регистрации регламентов паевых, корпоративных инвестиционных фондов и ведения реестра, уменьшению количества отказов в регистрации регламента ИСИ, а также предотвращению нарушений законодательства на рынке ценных бумаг в части функционирования ИСИ и пр.