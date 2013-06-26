Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 июня, повысился на 0,10% – до 859,66 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 17 млн грн, на срочном рынке – 5,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Центрэнерго" (+1,49%) и "Азовстали" (+1,15%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,49% – до 314,56 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 839,7 млн грн.